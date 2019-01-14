Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'a geldi. Türkiye genelinde farklı birliklerden gönderilen komandolar ile üzerinde zırhlı araçların olduğu askeri tırlar, güvenlik önlemleri altında Altınözü ilçesine ulaştı.Burada tırlardan indirilen askeri araçlar, İdlib sınırındaki birliklere doğru hareket etti.