Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'a geldi. Türkiye genelinde farklı birliklerden gönderilen komandolar ile üzerinde zırhlı araçların olduğu askeri tırlar, güvenlik önlemleri altında Altınözü ilçesine ulaştı.Burada tırlardan indirilen askeri araçlar, İdlib sınırındaki birliklere doğru hareket etti.
İdlib sınırına askeri sevkıyat sürüyor
14.01.2019 - 15:33 | Son Güncelleme: 14.01.2019 - 15:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye sınırındaki birliklere gönderilen komando birlikleri ve zırhlı araçlar Hatay'a ulaştı.
Etiketler : Suriye sınırı,idlib,
598163 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/598163.aspx
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