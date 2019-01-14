Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce kentte görev yapan ve örgüt mensuplarıyla ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemiyle irtibat kurdukları öne sürülen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine harekete geçen Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tunceli, Hatay, Kırklareli, Ankara, İzmir, Balıkesir, Nevşehir, Bursa ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda 10 muvazzaf jandarma personeli gözaltına alındı.Zanlıların kente getirileceği öğrenildi.