Alınan bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce kentte görev yapan ve örgüt mensuplarıyla ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemiyle irtibat kurdukları öne sürülen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine harekete geçen Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tunceli, Hatay, Kırklareli, Ankara, İzmir, Balıkesir, Nevşehir, Bursa ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda 10 muvazzaf jandarma personeli gözaltına alındı.Zanlıların kente getirileceği öğrenildi.
Tunceli merkezli FETÖ operasyonu: 10 muvazzaf askere gözaltı
14.01.2019 - 17:15 | Son Güncelleme: 14.01.2019 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 10 muvazzaf jandarma personeli gözaltına alındı.
Etiketler : Tunceli merkezli,FETÖ,
598177 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/598177.aspx
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