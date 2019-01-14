Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen dizisi Söz bu akşam var mı merak ediliyor. Star TV'nin sevilen ve büyük merak uyandıran dizisi Söz, ilk bölümlerinden itibaren ekranlarda fırtınalar estirmeye, Pazartesi akşamları takipçilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor... Sevilen dizi, iki haftadır izleyicilerle buluşmuyor. Söz takipçileri 'Söz yeni bölüm ne zaman, Söz ne zaman başlayacak, StarTV yayın akışı 14 Ocak' gibi konuları araştırıyorlar. Heyecanla beklenen Söz 66. bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Çukur takipçilerinin merak ettikleri sizlerle

SÖZ BU AKŞAM VAR MI? SÖZ BUGÜN YAYINLANACAK MI? 14 OCAK SÖZ VAR MI?

Sevilen dizi Söz, son olarak 24 Aralık Pazartesi günü 65. bölümü ile ekranlara gelmişti. Sonrasında 31 Aralık'ın Pazartesi akşamına denk gelmesi ile birlikte dizinin yeni bölümü yayınlanmadı. Ardından da TRT hariç bütün kanalların dizilerinin kısa süreli tatile girmesiyle birlikte dizinin 66. bölümü bir türlü izleyiciyle buluşamadı. Star TV yayın akışında bu akşam Söz'un yeni bölümü görünmüyor. Yayın akışında Dağ 2 isimli bir film ve ardından 22.45'te Söz'ün tekrar bölümü görünüyor.

Söz, 14 Ocak Pazartesi akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelmiyor.

Diziler neden yayınlanmıyor? Dizilerin yeni bölümleri neden yok? Diziler ne zaman başlayacak? 'Diziler neden yayınlanmıyor, dizilerin yeni bölümler ne zaman yayınlanacak' gibi sorular özellikle dizi takipçilerinin son bir haftadır en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 2019'un başlaması ile birlikte dizilerin yaklaşık olarak 3 haftalık ara verdiği konuşuluyor. Peki diziler neden yayınlanmıyor ve diziler ne zaman yayınlanacak? Sosyal medyada sıkça tartışılan konu ile ilgili Gülse Birsel'den açıklama geldi

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bombalı saldırının faillerini yakalamak için kendi hayatını feda eden Karabatak, ölümle burun burunadır. Tim onu kurtarmak için son bir hamle yapar ama bu hamle Karabatak’ı kurtarmaya yetmez. Teröristlerin eline geçen Karabatak’ın kimliği deşifre olmuştur.

Tim ve Erdem Karabatak’ı aramaya devam ederken, bölgede giderek hakimiyetini büyüten Dragan Karabatak’ın ele geçirildiğini öğrenir.

Yavuz, Sami ve ekibini köşeye sıkıştırmıştır. Sami bu durumdan kurtulmak için Yavuz’un en zayıf yanına saldıracaktır. Turan ve Kopuk’a…

Yavuz, Sami’nin adamlarından birinin gizli bir mekânı olduğunu öğrenir. Mekana düzenlediği baskınla Sami’ye bir adım daha yaklaşmanın fırsatını bulacaktır. Bu yakınlık ona Karabatak hakkında önemli bir istihbarat getirecek ama Turan ve Kopuk’un uğramak üzere olduğu saldırıya yetişmesine de engel olacaktır.