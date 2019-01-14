Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Üstboğa (69) ve Hatun Üstboğa (65) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Öğle saatlerinde annesi ve babasını görmek için eve gelen Sevim Bilecan, kapıyı açan olmayınca uyuduklarını düşünerek evine geri döndü. Bilecan, akşam saatlerinde tekrar anne ve babasının evine geldi. Yine kapıyı açan olmayınca camı kırarak içeri giren Sevim Bilecan, oturma odasında anne ve babasını hareketsiz yatarken görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, jandarma ekipleri eşliğinde eve girdi. Yerde hareketsiz yatan çifte müdahale eden sağlık ekipleri, Hatun Üstboğa'nın öldüğünü tespit etti. Ağır yaralı olarak Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Ali Üstboğa'nın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.