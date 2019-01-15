Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında örgüt mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce Konya merkezli 31 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 32'sinin muvazzaf asker olduğu öğrenildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

MUĞLA'DA FETÖ OPERASYONU

Öte yandan, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama" ile arandıkları tespit edilen bir binbaşı, 2 üsteğmen, teğmen ve 10 astsubay rütbesindeki 14'ü muvazzaf, 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Muğla, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Ankara, İzmir ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

ANKARA'DA DA FETÖ OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 3’ü teğmen, 47’si astsubay olmak üzere tamamı muvazzaf 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin, FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Bu kapsamda FETÖ ile irtibatları tespit edilen 3’ü teğmen, 47’si astsubay olmak üzere 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Tamamı muvazzaf olan şüphelilerin gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor.

KOCAELİ MERKEZLİ 13 İLDE FETÖ OPERASYONU

Kocaeli merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 17'si muvazzaf 22 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Trabzon, Yalova, Muğla, Konya, Düzce, Bursa, Antalya, Balıkesir, Hakkari ve Van'da eş zamanlı operasyon yapıldı.