Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

"Cumhur ittifakına laf sokanlar boşuna heves etmesin, nefes tüketmesin, duruşumuzdan bir adım geri atmayacağız"

"Kimin ne uydurduğunun kıymeti yoktur. Gocunan varsa şu kış kıyamette gocuk giysin. İyi gelir"

"CHP'yi kim yönetiyor bunu söyleyin, itiraf edin"

"CHP'li bazı kan sulandırıcılar, zavallı bedbahtlar sanırım fazla film izliyorlar. Manavdan aldığınız karpuzlar kabak çıktı. Hâlâ uslanmadınız. MHP'yi yönetecek iç ve dış odaklar ne olmuş ne de olacaktır"

"Gafiller önce kimlerin kuklası, kuluçkası olduğunu söylesinler de gereğini yapalım. Tutsak alınmışlar haberleri yok. Ne var ki Türkiye'yi tutsak alamayacaklar"

"CHP'liler seçmen kütüklerini tanımıyorlarmış. Buradaki maksat 31 Mart'ı sabote etmektir. CHP, Yüksek Seçim Kurulunu tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın"

"Dava diyoruz, bunlar davar anlıyor"

"MHP kutlu bir davanın adıdır"

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