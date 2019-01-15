CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ATO Congresium'da düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı tehdit içerikli açıklamaya ilişkin, "Bir sokak kabadayısının diliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hiç kimse tehdit edemez." dedi.
Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi hiç kimse sokak kabadayısı diliyle tehdit edemez
15.01.2019 - 14:25 | Son Güncelleme: 15.01.2019 - 14:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Trump'ın yaptığı tehdit içerikli açıklamaya ilişkin, "Bir sokak kabadayısının diliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hiç kimse tehdit edemez." dedi.
Etiketler : kılıçdaroğlu,
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