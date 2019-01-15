Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, örgütün "mahrem  imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık  arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen ve daha önce düzenlenen  operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleriyle FETÖ ile  irtibatları tespit edilen 3 teğmen ve 47 astsubay hakkında gözaltı kararı  verildiği belirtildi.

 Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele  Şube Müdürlüğü ekipleri,  şüphelilerden 47'sini gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin tamamının muvazzaf asker olduğu ve aktif  görevde bulunduğu öğrenildi.

30 BYLOCK KULLANICISI GÖZALTINDA

Savcılık, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı  kararı verilen 55 şüphelinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali  Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından iki ayrı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden 30'u düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.