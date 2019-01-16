Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı devirmek için FETÖ’nün polis ve savcılarıyla ortaklık kurup manşetler atan karanlık güçlerin Sözcü’sü her fırsatta FETÖ’cü olmadığını savunuyor. Ancak firarda olan küçük patronları Burak Akbay “Örgüt üyesi olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işlemek” iddiasıyla FETÖ davasında yargılanıyor. Başsavcılığın iddianamesi de FETÖ ile Sözcü’nün organik bağını net bir şekilde ortaya koyuyor. İşte savcının kaleminden o çok çarpıcı ifadeler...

İşte Sözcü iddianamesinde savcılığın, Sözcü’ye yaptığı suçlamalar:

¥ FETÖ’nün algı operasyonu, kumpas ve şantaj yöntemi olan tapeler ve Sözcü gazetesi sosyal ağları üzerinden manipülatif paylaşımlar yapıldı.

¥ FETÖ üyeleri tarafından sosyal medyada açılan hashtag’lere Sözcü gazetesi destek verdi. FETÖ yayın organlarınca öne sürülen iddialar sosyal medya üzerinden yayıldı.

- FETÖ tarafından kullanılan haramzadeler hesabından yapılan paylaşımlar Sözcü gazetesi tarafından sürekli haberleştirildi.

¥ Gazete, hashtag donelerinde görülen haber ve paylaşım tarzlarıyla FETÖ örgütünün söylem ve eylemleriyle eşdeğer yayın çizgisinde hareket etti.

¥ Emin Çölaşan “Şimdi cemaati savunma zamanı” ve “Bir annenin dramı” başlıklı yazılarıyla FETÖ/PYD yapılanması hakkındaki olumsuz algıyı azaltmaya, terör örgütüyle yapılan hukuki mücadeleyi sekteye uğratmaya çalıştı.

¥ Gazetenin resmî sosyal medya hesaplarından FETÖ üyelerine açık destek verildi.

- FETÖ’nün sosyal medyadaki ayağı olan Fuat Avni paylaşımları, Sözcü gazetesi Twitter hesabından yaygınlaştırıldı, internet sitesi üzerinden haberleştirildi.

- Sözde kurgulanmış 17/25 Aralık operasyonundaki haberlerin veriliş şekli FETÖ yayın organlarıyla büyük ölçüde örtüştü.

- 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Sözcü gazetesinde yayınlanan bazı yazılarda örtülü mesajlarla darbe girişimi inkâr edildi. O gece yaşanan kanlı sürecin âdeta devlet tarafından planlandığı ima edildi.

¥ FETÖ’nün yayın organları Yarına Bakış, Hayat ve Meydan gazetelerinin basılmasında Sözcü aracılık etti.

- Sözcü gazetesi soruşturmaya konu edilen eylemlerinde gazetecilik faaliyetinin dışına çıktı ve amacını aştı.

- Sözcü, yaklaşımıyla örgütün karşısındaymış gibi bir izlenim vermedi, örgütün yayın organlarından önemli bir farkı olmadı. Eylemlerle zaman zaman örgüt yayınlarından bile daha çok kamuoyunda etki oluşturmaya açık algı oluşturdu.

- Ülke için öneme haiz konularda (MİT tırları gibi) haberlerin beslendiği kaynakların farklı olması hâlinde aynı tarzda hareket etmeleri neredeyse mümkün değildir. Bu hayatın olağan akışına aykırıdır.

- FETÖ dışında başka kaynaklardan beslenen başka gazete ve televizyonların yayın haberlerinde bu duruma rastlanmadı.

SAHTE DELİLLERİ POLİSLER GETİRDİ

∂ 19 Aralık 2013 tarihinde Sözcü gazetesi manşetinde yer alan “Bağış zor duruma düştü” başlıklı haberde yer alan fiziki takip görüntüsünün polis memurları Yalçın Aksoy ve Ahmet Usta’nın,

∂ 20 Aralık 2013 tarihinde Sözcü gazetesi manşetinde yer alan “Rüşvet dolu ayakkabı kutusu” başlıklı haberde yer alan 3 adet fiziki takip görüntüsünün polis kameraları Kamil Bilgiç, Yalçın Aksoy, Ulvi Şahin ve Murat Can’ın,

∂ 20 Aralık 2013 tarihinde Sözcü gazetesi sayfa 1’de yer alan “Yolsuzluk Tapeleri” başlıklı haberde yer alan 2 adet fiziki takip görüntüsünün polis memurları Ahmet Usta ve Ulvi Şahin’in

* 20 Aralık 2013 tarihinde Sözcü gazetesi sayfa 1’de yer alan “Oğlum dikkatli ol dinleniyoruz”, “Polis 4,5 milyon doları adım adım takip etmiş” ve “İstihbarat Şubeden Mali Şubeye önleme” başlıklı haberlerde yer alan fiziki takip görüntüsünün polis memuru Turan Güler ve Yusuf Ayyıldız, Kamil Bilgiç, Yalçın Aksoy, Ulvi Şahin ve Murat Can’ın Sözcü gazetesi yetkililerine söz konusu bilgileri haricen ulaştırdıkları belirlenmiştir. Gazetenin de kamuoyunda algı oluşturma kapsamında söz konusu bilgileri gerçekmiş gibi ve süreklilik arz edecek şekilde haberleştirme gayretine girmiştir.

FETÖ YAYINLARINI BASTILAR

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sözcü gazetesinin hesaplarını inceledi. MASAK, Fetullahçı Terör Örgütünün Zaman, Bugün ve Millet gazetelerine kayyum atanmasının ardından çıkardığı Yarına Bakış, Meydan ve Yeni Hayat gazetelerinin Sözcü gazetesi tarafından basıldığını, sadece Meydan gazetesinden Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay’a 1 milyon 674 bin TL para akışının olduğunu tespit etti. Sözcü gazetesi tarafından basılan Yarına Barış gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Veysel Ayhan FETÖ/PDY’nın medya yapılanmasına yönelik soruşturmaların şüphelisi ve firarda. Ayhan, Fetullah Gülen’in sırdaşı olarak biliniyor. Gazetenin Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Turhan Bozkurt, FETÖ’nün medya yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Meydan gazetesinin genel yayın yönetmeni Levent Kenez hakkında yakalama kararı bulunuyor. Kenez firarda. Yine firari durumdaki Yeni Hayat gazetesi genel yayın yönetmeni Selim Şimşiroğlu’nun da İsveç’te olduğu öğrenildi.

MASAK, FETÖ tarafından çıkarılan ve Sözcü gazetesi tarafından basılan Meydan gazetesinden Kasım 2015-Temmuz 2016 tarihleri arasında Meydan Yayın Gazetecilik AŞ ile 943 bin 467 TL mal ve hizmet satışı, 730 bin 869 TL EFT alan şeklinde para akışı olduğu tespit etti. Raporda; Meydan gazetesinin Nisan 2015-Kasım 2015 arası Feza Gazetecilik AŞ çatısı altında olduğuna dikkat çekildi.

MİLYONLARI BÖYLE GÖTÜRDÜLER

MASAK; Burak Akbay’ın İlbas İleri Basın ve Yayın Endüstrisi AŞ’nin 4 Haziran 2012 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı ve 28 Mart 2016 tarihinden itibaren de tek pay sahibi olduğu, Estetik Yayıncılık AŞ’nin ise yüzde 95 ortağı olduğunu tespit etti. Raporda; 25-31 Aralık 2015 tarihlerindeki 5 gün içerisinde 9 milyon 562 bin liralık tutarındaki paranın Burak Akbay ile Estetik Yayıncılık AŞ arasında karşılıklı olarak gidip geldiği, 28- 31 Aralık 2015 tarihleri arasındaki para transferlerinin gerçek bir işleme dayandığına dair bir emare olmadığına dikkat çekildi. Raporda, şöyle denildi: Paranın karşılıklı olarak transfer edildiği görüntüsü verilerek Burak Akbay’ın Estetik Yayıncılık AŞ kayıtlarında görünen 11 milyon 954 bin liralık borcunun bu işlemle iç ettiğini, Estetik Yayıncılık AŞ ile Burak Akbay tarafından karşılıklı yapılan bu işlemlerle, Çağdaş Yayıncılık AŞ’deki Burak Akbay hisselerinin Estetik Yayıncılık AŞ’ye devredildiğinin gözüktüğü, ancak banka içerisinde aynı günlerde karşılıklı yapılan para transferlerinin gerçeği yansıtmadığı ve şirketten Burak Akbay’a aktarılan paraların izini kaybettirmek ve yapılan işlemlere yasal kılıf uydurmak maksadıyla yapıldığına dair değerlendirme yapılmıştır.

GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR

Şirketin 30 Eylül 2015 tarihli mizanında yer alan işlemlerden anlaşılacağı gibi, 31 Aralık 2015 tarihli bilançoda (yılın ilk 9 ayında şirket ortağına aktarılan) 34 milyon 761 bin liralık paranın şirket ortağına aktarıldığının gizlenmeye çalışıldığı, Estetik Yayıncılık AŞ’nin kasasında yüksek miktarda atıl olarak para bırakıldığı, bu paranın ortaklara ya da üçüncü şahıslara kullandırıldığı değerlendirilmiştir.

SÖZCÜ’NÜN KÜÇÜK PATRONU FRANSIZ BURAK!

FETÖ’cü polislerin servis ettiği bilgileri manşetine taşıyıp hain örgütün darbe girişimine zemin hazırlayıp ‘hizmet’ eden Sözcü gazetesinin küçük patronu Burak Akbay, firarda... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, geçen yıl mayıs ayında yakalama kararı alınca polisler Akbay’ın lüks villasına baskın yaptı ancak kendisini bulamadı. Çünkü Burak Akbay’ın gözaltına alınacağı haberini önceden öğrenip (büyük ihtimalle bu bilgiyi de FETÖ’cü polisler sızdırdı) firar ettiği ortaya çıktı. FETÖ’den hakkında yakalama kararı çıkarılan Burak Akbay, servetini de yurt dışına kaçırdı. Milyonlarca avro ile Avrupa’da ülkeden ülkeye gezen Burak Akbay, FETÖ’nün kasası Akın İpek gibi Londra’da bir süre kaldı. Fransa’ya da uğrayan Sözcü’nün patronunun, kendisini garanti altına almak için Fransız vatandaşlığına geçtiği öğrenildi. Fransız Akbay’ın son olarak da İsviçre’de görüldüğü tespit edildi. FETÖ firarisi olan Burak Akbay’ın adı bir süre sonra da gazetenin künyesinden silindi. Kayyum korkusu yaşandığı ve mal kaçırmak için böyle bir adım atıldığı iddia edildi.