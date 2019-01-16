Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’cü polislerin servis ettiği bilgileri manşetine taşıyıp hain örgütün darbe girişimine zemin hazırlayıp ‘hizmet’ eden Sözcü gazetesinin küçük patronu Burak Akbay, firarda... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, geçen yıl mayıs ayında yakalama kararı alınca polisler Akbay’ın lüks villasına baskın yaptı ancak kendisini bulamadı. Çünkü Burak Akbay’ın gözaltına alınacağı haberini önceden öğrenip (büyük ihtimalle bu bilgiyi de FETÖ’cü polisler sızdırdı) firar ettiği ortaya çıktı. FETÖ’den hakkında yakalama kararı çıkarılan Burak Akbay, servetini de yurt dışına kaçırdı. Milyonlarca avro ile Avrupa’da ülkeden ülkeye gezen Burak Akbay, FETÖ’nün kasası Akın İpek gibi Londra’da bir süre kaldı. Fransa’ya da uğrayan Sözcü’nün patronunun, kendisini garanti altına almak için Fransız vatandaşlığına geçtiği öğrenildi. Fransız Akbay’ın son olarak da İsviçre’de görüldüğü tespit edildi. FETÖ firarisi olan Burak Akbay’ın adı bir süre sonra da gazetenin künyesinden silindi. Kayyum korkusu yaşandığı ve mal kaçırmak için böyle bir adım atıldığı iddia edildi.