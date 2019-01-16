Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için fırtına, buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus görülmesi beklenen bölgede hava sıcaklığı 1-3 derece artacak. Rüzgar güneyli yönlerden orta, yer yer fırtına şeklinde esecek.

Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı Hakkari'de 2, Van'da 1, Muş'ta 0 ve sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 1 derece ölçüldü. Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı Van'da 3, Hakkari'de 0, sıfırın altında olmak üzere Bitlis ve Muş'ta 1 derece olacak.

Van Gölü'nde hava çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçecek, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4-6 kuvvetinde esecek. Bölge genelinde rüzgar, fırtına, buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.