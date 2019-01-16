Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik güçlerinin etkin, kararlı mücadelesi ve başarılı operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü eylemlerinin hedefine masum sivilleri alıyor. Sivilleri katletmekten çekinmeyen terör örgütünün saldırılarıyla, 2018 yılında aralarında çocukların da olduğu 27 vatandaş hayatını kaybetti.

Zeytin Dalı Harekâtı sırasında şehit oldular

Zeytin Dalı Harekatı sırasında terör örgütünün hain saldırıları sonucu 7 sivil hayatını kaybetti. Kimi evinde dinlenirken, kimi çalışırken hain terör örgütünün saldırılarının hedefi oldu. Nadir El Fares, TEDAŞ çalışanı Şahin Elitaş, Muzaffer Aydemir, Tarık Tabbak, Fatma Avlar, Rıfat Sinirli, Ahmet Şanverdi Zeytin Dalı Harekâtı sırasında PKK tarafından şehit edildi.

Hain terör onları oyun oynarken hayattan kopardı

Geçen yıl Mart ayında Hakkari/Yüksekova ilçesinde boş bir arazide oyun oynayan Berat Oktay, bulduğu bir patlayıcı maddenin infilak etmesiyle şehit oldu. Yine Mayıs ayında Mardin Nusaybin koyun otlatan Hogir Kayran isimli çocuk molozlar arasında bulduğu mühimmat ile oynaması sonucunda patlama meydana geldi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bebek katili PKK

Bölge halkına korku salmak için gerçekleştirdiği kanlı eylemleriyle bebek, çocuk ayrımı yapmayan terör örgütü PKK'nın hain saldırısının kurbanı 11 aylık Bedirhan bebek oldu. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde astsubay eşini ziyarete giden Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya, dönüş yolunda PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca yola daha önceden yerleştirilen EYP 'nin infilak ettirilmesi sonucunda şehit oldular.

PKK'ya yardım etmeyenleri katlettiler



Terör örgütü kendilerine yardım etmeyen, farklı düşüncede olan sivilleri silahla tehdit, infaz yollarına başvurdu. 2018 yılında Ağrı Doğubayazıt ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Türkmen köyünde bakkallık yapan Mevlüt Bengi, PKK’nın silahlı kanadı tarafından kaçırıldıktan sonra cansız bedeni direğe asılı halde bulundu.

Veysi Şaşkın, Mart 2018'de Diyarbakır Silvan ilçesindeki evindeyken bir örgüt mensubu tarafından dışarı çağırıldı ve köy meydanında vurularak öldürüldü.

Devlete yardım ettiği iddiasıyla şehit edildi



Kadir Arslan, Hakkari'de sahibi olduğu büyükbaş hayvanları otlatan çobanın ihtiyaçlarını gidermek için malzeme götürdüğü sırada yanlarına gelen PKK/KCK terör örgütü mensubu teröristlerce devlete yardım ettiği iddiasıyla kaçırılarak şehit edildi.

Terör örgütünün katlettiği diğer siviller

Engin Kenanoğlu, 07.03.2018 tarihinde odun keserken PKK/KCK terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucunda hayatını kaybetti.

Nurullah Kılıçaslan, 19.03.2018 tarihinde Bitlis Merkez Kayalıbağ köyü kırsalındaki ormanlık alan içerisinde, daha önceden kesilen ağaçları toplarken, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının roketli ve uzun namlulu silahlı saldırısına uğrayarak şehit oldu.

Hikmet Akar, 14.04.2018 tarihinde Siirt Baykan ilçesi Meşelik Köyü Zeydan Tepe mevkiinde mantar toplarken PKK/KCK terör örgütünce önceden bölgeye yerleştirildiği EYP'ye basması sonucu hayatını kaybetti.

Mehmet Özdemir, 21.04.2018 tarihinde Tunceli/Merkez ilçesinde İl Özel idaresine iş makinası operatörü olarak görev yaparken, Tunceli kırsalında faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarının silahlı saldırısı sonucunda hayatını kaybetti.

Van Başkale Ilıcak muhtarı Mustafa Güner, 06.06.2018 tarihinde PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarınca kaçırıldı. Muhtarın aracı Van/Başkale İlçesi kırsalında yakılmış bir vaziyette bulundu, muhtarın olay yerinde yakılarak öldürüldüğü tespit edildi.

Remzi Güler, Mahmut Güler 01.07.2018 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalında PKK tarafından katledilen baba oğlun üzerlerinde "devletin yanında yer aldıklarından" dolayı öldürüldüğüne dair not bulunmuştu.

Nurettin Karadeniz, 28.07.2018 tarihinde Ağrı Dağı Korhan Yaylası mevkiindeki su arızası problemini gidermek üzere hareket eden Iğdır İl Özel İdaresi ekiplerine yönelik, PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca önceden yerleştirilen mayının infilak ettirilmesi ve uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu hayatını kaybetti.

Selman Öztunç, 17.09.2018 tarihinde Beytüşşebap ilçesi Yenice köyü kırsalında terör örgütü mensupları tarafından öldürülerek, aracı yakıldı.

Übeyit Adıyman, 17.09.2018 tarihinde Beytüşşebap ilçesi Yenice köyü kırsalında terör örgütü mensupları tarafından öldürülerek aracı yakıldı.

Ali Çam, 09.10.2018 tarihinde Hakkâri Çukurca ilçesi Irak sınır hattında bulunan Güvendağı askeri üs bölgesine yönelik terör örgütü mensuplarının saldırısında hayatını kaybetti.

Erol Tekin, 25.10.2018 tarihinde devlet yanlısı gerekçesiyle, örgüt mensupları tarafından öldürüldü.

Rıdvan Acar (işçi), 13.11.2018 Tarihinde Hakkari Çukurca ilçesinde teröristlerin füze saldırısında yaralandı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24.11.2018 tarihinde şehit oldu.