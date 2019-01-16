Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin karşısına çıkan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu.

'EK GÖSTERGE İLE İLGİLİ ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR'

"4'ÜNÜN BİRDEN PAKET HALİNDE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR"

İkinci 100 günlük Eylem Planı'nda öğretmenlere 3600 ek göstergenin açıklandığı anımsatılarak, "Polislerin, sağlık çalışanlarının ve din görevlilerinin de bu alanda büyük bir beklentisinin olduğu biliniyor. 2019 yılı için bir düzenleme düşünülüyor mu?" şeklindeki soru üzerine Kalın, bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği bir konu olduğunun altını çizdi.

Kalın, imamlar, öğretmenler, sağlık çalışanları ve polislerin 4 ana kategoride 3600 ek göstergeye çıkartılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini vurguladı.

"Bunların dördünün birden bir paket halinde tamamlanması şu anda planlanıyor." diyen Kalın, şunları söyledi:

"Bununla ilgili çalışmaları arkadaşlarımız yürütüyor. Farklı meslek sektörleri olmakla birlikte, bunların bir araya getirilerek tek bir paket halinde geçirilmesi planlanıyor. Dolayısıyla çalışma devam ediyor, herhangi bir 'gündemden çıkarma' ya da 'unutma' diye bir şey söz konusu değil. Bununla ilgili çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımızın bu vaadi de yerine getirilmiş olacak. Henüz bir tarih veremiyorum çünkü birtakım idari ve mevzuatla ilgili düzenlemeler gerektiren bir konu. Ama konunun yakından takip edildiğini ifade edebilirim."