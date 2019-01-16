Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan Alıcı (47) idaresindeki 34 YK 0013 plakalı yolcu otobüsü, Sivas'tan Kayseri'ye giderken Sarıdemir köyü yakınlarında şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD ve 112 Acil Servis ekibi ile UMKE görevlisi sevk edildi. Otobüste sıkışan 3 yolcu, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Kazada yaralanan yolcular Habibe Balı (22), Furkan Karabulut (19), Asiye Aykut (57), Mustafa Gedik (23), Bengü Kayaturan (37), Kazım Özgün (38), Mehmet Akif Özkısa (38), Okan Yılmaz Düzgün (30), Aybegüm Önal (26), Uğur Bıyık (22), Türkan Sungur (25), Selcan (27) ve Nurhan Terzi (54), Ayşe Türkay, Sevgi Alageyik, Mustafa Çubuk, Zuhal Çatalyürek, Berna, Bahar ve Zehra Tercüman hastanelere kaldırıldı. Hafif yaralanan otobüs şoförü Alıcı ise ekiplerce ayakta tedavi edildi.

Otobüs şoförü Erdoğan Alıcı, kar yağışı nedeniyle yolun kayganlaştığını söyledi. Kar yağışının olduğu bölgede şiddetli rüzgarla karşılaştıklarını belirten Alıcı, rüzgarın etkisiyle otobüsün devrildiğini öne sürdü.