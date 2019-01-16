Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yaptığı görüşme sonrası takımda kalacağını açıklayan genç stoper Ozan Kabak'ın Stuttgart'a imza attığı iddia edildi.

12 MİLYON EUROYA TRANSFER BİTTİ

Yahoo Sport Fransa Muhabiri Manu Lonjon'un geçtiği habere göre Stuttgart, Ozan Kabak'ı transferi için mutlu sona ulaştı. Alman kulübünün, genç savunma için Galatasaray'a 12 milyon Euro teklif ettiği ve transferin bittiği belirtildi.

OZAN TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞIYOR

Öte yandan kamp kadrosunda yer alan Ozan, takım arkadaşlarıyla vedalaşmaya başladı.