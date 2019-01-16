Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TİAK, 9’u haber kanalı 29 kanalın 2018’deki izlenme oranlarındaki değişime ilişkin verileri kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada; bir önceki yıla göre en çok artışı yüzde 60.24'lık oranla TGRT Haber gerçekleştirdi. Yayınlanan verilere göre kanal, ölçümlenen haber kanallarının yanı sıra, ulusal ve tematik yayın kuruluşlarının önünde yer alırken; 2018’de 15 kanalın bir önceki yıla göre izleyici kaybına uğradığı, 14 kanalın ise payını artırdığı açıklandı.

