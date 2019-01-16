Gerekçeli kararda, 17/25 Aralık'ta hükümetin istifasını sağlamaya yönelik eylemlerin anayasayı ihlal suçu oluşturduğu kaydedildi. Kararda, güç dengesini ele geçirdiğini düşünen örgütün emniyet, adliye ve medya yapılanmasının, 2006'dan itibaren planlı ve sistemli iş birliğiyle kamu kurumlarında kitlesel tasfiyelere neden olan operasyon ve soruşturmalara başladığı ifade edildi.
17/25 Aralık çatı davasında gerekçeli karar açıklandı
16.01.2019 - 15:06 | Son Güncelleme: 16.01.2019 - 15:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ/PDY çatı davasının gerekçeli kararında örgütün nihai amacının cemaat zümre egemenliğine dayalı teokratik totaliter rejim kurmak olduğu belirtildi.
Etiketler : FETÖ,17/25 Aralık çatı davası,
598527 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/598527.aspx
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