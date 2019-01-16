Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara-Tatvan seferini yapan '22012' sefer sayılı Van Gölü Ekspresi, Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Burgudere köyü bölgesinden geçerken, dağdan kaya koptu. Hızla yuvarlanan kaya, trene çarptı.

ÖLEN YADA YARALANAN YOK

Ölen ya da yaralanma gibi bir durumun olmadığı olayda, bir vagonda hasar oluştu. Yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan demiryolu, kayanın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Tren, yolcularıyla birlikte yoluna devam etti.