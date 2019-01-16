Ankara-Tatvan seferini yapan '22012' sefer sayılı Van Gölü Ekspresi, Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Burgudere köyü bölgesinden geçerken, dağdan kaya koptu. Hızla yuvarlanan kaya, trene çarptı.
ÖLEN YADA YARALANAN YOK
Ölen ya da yaralanma gibi bir durumun olmadığı olayda, bir vagonda hasar oluştu. Yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan demiryolu, kayanın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Tren, yolcularıyla birlikte yoluna devam etti.
Palu'da dağdan kopan kaya trene çarptı
16.01.2019 - 15:17 | Son Güncelleme: 16.01.2019 - 15:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'ın Palu ilçesinde dağdan kopan kaya, Ankara-Tatvan seferini yapan Van Gölü Ekspresi'ne çarptı. Trenin bir vagonunda hasar meydana geldi.
Ankara-Tatvan seferini yapan '22012' sefer sayılı Van Gölü Ekspresi, Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Burgudere köyü bölgesinden geçerken, dağdan kaya koptu. Hızla yuvarlanan kaya, trene çarptı.
Kaynak: DHA
Etiketler : elazığ,kaya,tren,
598530 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/598530.aspx
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