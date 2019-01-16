CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayının Veysi Aghan olarak belirlendiğini açıkladı.
CHP'de 70 belediye başkan adayı daha belli oldu
16.01.2019 - 17:17 | Son Güncelleme: 16.01.2019 - 17:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "70 belediye başkan adayımızı daha belirledik. Amasya adayımız Arife Serpil Saraçoğlu, Bartın adayımız Mehmet Arslan, Kars adayımız Taner Toraman, Kastamonu adayımız Mustafa Öztürk olarak belirlendi" dedi.
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