Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dündar’ın saymakla bitmeyen vukuatlarından bazıları şöyle:

İŞKENCECİLERLE İÇLİ DIŞLI

Ünlü oyuncu Tarık Akan, 12 Eylül döneminde gördüğü işkenceyi anlattığı “Anne kafamda bit var” isimli kitabında, Uğur Dündar’a da yer veriyor. Uğur Dündar, emniyetteki dostu olan müdürü ziyaret ediyor. Akan da o sırada gözaltında. Gözünü bağlayıp müdürün odasına çıkarıyorlar. Dündar sanatçıya “Ben TRT Genel Müdürü olacağım. Nezaket ziyaretine geldim” diyor. Akan şunları anlatıyor: “Bu sırada bir polis içeri girdi, “Müdürüm ötmeye başladı” dedi. Müdür T. hemen yerinden fırladı dışarı çıktı. Biraz sonra geldi. Sinirden eli ayağı titriyordu, Küfürler savuruyordu. Eline kolonya döküp ovmaya başladı. Belli ki eli yanmıştı. Bir taraftan da o çocuğa sövüp duruyordu; ‘Yahu bunlar şerefsiz. ‘Öt’ diyorum horoz gibi ‘Güürüüüü’ diye ötüyor. Ulan suratında az daha elimi kıracaktım.’ Tarık Akan, bunlar yaşanırken Uğur Dündar’ın sesini çıkarmadığını keyifle kahvesini içmeye devam ettiğini belirtiyor.

NAMAZ DÜŞMANI

Dündar ve ekibi, 2009 yılında namaz kılan öğrenci avına çıktı. Dündar, cuma namazını kılmak için okul yakınındaki bir camiye giden öğrencileri gizlice görüntüleyerek haber bülteninde ortada illegal bir olay varmış gibi ekranlara taşıdı.

“YALAN HABER” FACİASI

Uğur Dündar’ın ‘tesettür faciası’ yalan haberi ise akıllara zarar. Dündar’ın Konya’da 16 yaşında bir gencin, başörtülü doktorlar yüzünden testislerini kaybettiği haberini Hürriyet manşetten verdi. Araştırma sonunda, asıl suçlunun başörtülü doktorlar değil, gazetenin savunduğu erkek doktor olduğu netleşti.

Uğur Dündar, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın askerlikten muaf tutulması ve aldığı çürük raporu için dönemin Millî Savunma Bakanı Vecdi Gönül’den “Bilgi aldım” dedi. Ancak Gönül bunu yalanladı. Uğur Dündar, ABD’de iş adamı Halil Bezmen’in evinde korumasını yere yatırıp ağır hakaretler ederek dövdü, hakkında açılan davadan da el altından 100 bin dolar vererek kurtuldu.