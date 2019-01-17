Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haberde, Türkmenlere giden silahların terör örgütü el-Kaide’ye gönderildiği iddia edildi. “Türkiye’den giden silahlarla katliam yapılıyor” yalanını atan Sözcü’nün herzeleri başını ağrıttı. Söz konusu haberin ‘MİT TIRLARI OPERASYONU’ndan yaklaşık bir ay önce yazılması, akıllarda soru işareti doğurdu. Haber, Sözcü hakkında açılan davanın iddianamesinde de yer aldı.

Bir haftadır kirli bağlantıları ifşa ettiğimiz haberlerimizle zor durumda kalan Sözcü, zoraki millî çizgiye geldi. Gazete, önceki günkü sayısında Türkiye’yi tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump için “Ikınsan da sıkınsan da Suriye’deki PKK’lı hainleri bitireceğiz” manşetini attı. MİT tırlarının durdurulduğu operasyonda FETÖ’nün yayın organı gibi çalışan Sözcü, ABD’nin YPG’yi silaha boğduğu haberlere ise yer vermemişti.