Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara'da 5 Suriyeli işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili müfettiş görevlendirdi. Bakan Selçuk, "Ankara'da Siteler'deki yangınla ilgili müfettiş görevlendirildi. Olayda ihmal varsa gerekli yaptırımlar uygulanacak" dedi.