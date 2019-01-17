Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara'da 5 Suriyeli işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili müfettiş görevlendirdi. Bakan Selçuk, "Ankara'da Siteler'deki yangınla ilgili müfettiş görevlendirildi. Olayda ihmal varsa gerekli yaptırımlar uygulanacak" dedi.
Ankara'da 5 işçinin öldüğü yangınla ilgili müfettiş görevlendirildi
17.01.2019 - 11:09 | Son Güncelleme: 17.01.2019 - 11:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Siteler'de 5 işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili müfettiş görevlendirdi. Selçuk, "Olayda ihmal varsa gerekli yaptırımlar uygulanacak" dedi.
Etiketler : Ankara,yangın,müfettiş,
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