"Balyoz planı" davası eski hakimi Ali Efendi Peksak'a "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi. Öte yandan, FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı Osman Şanal'ın, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.
'Balyoz' davası hakimine 12 yıl hapis
17.01.2019 - 12:05 | Son Güncelleme: 17.01.2019 - 12:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
"Balyoz planı" davası eski hakimi Ali Efendi Peksak'a "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.
Etiketler : Balyoz planı,silahlı terör örgütü üyesi olmak,Balyoz davası hakimi,
598699 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/598699.aspx
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