"Balyoz planı" davası eski hakimi Ali Efendi Peksak'a "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi. Öte yandan, FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı Osman Şanal'ın, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.