Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Zafer ancak onu isteyenleri çalışanların, emek verenlerin, mücadele edenlerin olacaktır. Hiçbir başarıya çiçeklerle bezenmiş yollardan gidilemeyecektir. Dava adamı inanç ve iman adamıdır. Sahte mürşitlerin sanal müritlerin varsı hezeyan içinde kıvransın. Bizim meselemiz vatandır, mili bekadır. Dedikoduyla geçirecektir vakit yoktur. Bekleyecek halde yoktur sürekli bir adım önde bulunacağız. Çünkü sorumluluğumuz ağırdır, bir atimiz vardır. Türkiye’nin aciliyet gerektiren sorunları vardır. Doğru siyasetin yapılması tarihi önemdedir. Halkın yanında olmak doğru tutumdur. Çıkarlarımızın akıntısına kapılmadık. Asla taviz vermeyeceğiz, asla vazgeçmeyeceğiz.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinden sonra Türkiye cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiştir. 9 Temmuz 2018 itibariyle yeni sistem resmen tesis edilmiştir.

Türkiye dünyada hükümet sistemi değişikliğini kaosa yol açmadan yapan nadir ülkelerden biridir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi istiklal nişanesidir. Devlet ve siyaset hayatında hızlı karar almamın uyum ve iş birliğinin teminatıdır. Türkiye zincirlerinden kurtulmuştur.

31 Mart seçimlerinin hayati önemi var. Türkiye’nin önünü kesmek isteyenler hazırlık yapıyorlar. 31 martta cumhur ittifakı Türkiye’yi tuzak kuranları şaşkına çevirecektir. Uzlaşmamız 4 ayaklı stratejimizle 2 ana siyasi hedefimiz kapsamında varlık bulmuştur. Büyükşehir belediyeler dışındaki 51 il ve ilçe belediyelerinde adaylarımız yarışa girecektir. 712 belediye başkan asamızı milletimizin huzuruna çıkardık. Kalan 220 adayımızı önümüzdeki günlerde takdim edeceğiz.

‘DÜŞMAN SEVİNDİRMEYİN, GEVŞEKLİK GÖSTERMEYİN’

31 Mart 2019’da düşman sevindirmeyin, gevşeklik göstermeyin. İllerinizde zaferleri müjdeleyin. Beka uğruna her fedakarlığı yapacağımızı aklınızdan çıkarmayın. Birkaç belediye daha alalım diye ilkelerimizi çiğnemedik.

Başaramazsak gök girsin kızıl çıksın, çalışacağı, ant olsun başaracağız. Teneke gürültüsü çıkaran soytarıları mahcup edeceğiz. Zaman milliyetçi ülkücü hareketindir. Zemin ise tüm Türkiye’dir. Hiç kimse davanın önünde üstünde davadan daha önemli değildir. Kibirlenmek, böbürlenmek, insana tepeden bakmak, dava arkadaşının düşmesini beklemek utanmazlıktır. Millet ne diyorsa ona kulak vereceğiz. Zillete ise haddini bildireceğiz. Boş tribünlere oynamayacağız. Hırslarımıza yenilmeyeceğiz.

GÜVENLİ BÖLGE ÇIKIŞI

Suriye’nin kuzeyini kapsamına alan olaylara her gün yenisi eklenmektedir. Emperyalist iştah kabarmış, güney sınırlarımızda tehlikeli bir kumar oynanmaktadır. Terör örgütlerini Kürtlerle ilişkilendirmek vahim bir suçtur. İnanıyorum ki Kürt kardeşlerimiz Trump’ın tuzağına düşmeyecektir. Temennim 30 km’lik güvenli, alanın hakimiyetimiz altında bulunmasıdır.

ABD, YPG/PKK'yı himaye altına almak, bu terör örgütlerini Kürt kardeşlerimizin temsilcisi saymak adına karanlık bir kampanyayı tedavüle sokmuştur.

Trump Kürtlere saldırmayın sözleri ile Türkiye’yi YPG’den uzak tutmak terörle mücadeleyi durdurmak niyetindedir. İsrail de işin içindedir.

Güvenli bölgede terörle mücadele tavizsiz sürecekse diyecek bir şey yoktur. Stratejiyi biz kurmuşsak şartları biz belirlemişsek mesele yoktur.

Ancak ABD’nin yazdığı senaryoya kanıp terör örgütlerine göz yumacaksak herkesi uyarıyorum ki bugüne kadar yaptıklarımızın üzeri bir kalemde silinecektir.

Güvenli bölge tanımıyla kastedilmek istenen nedir? Rusya bu işin neresinde? ABD’nin güvenli bölgedeki payı ne olacaktır?

Kuralı koyan caydırıcılığını gösteren siyaset ve diplomasiden bir adım bizsek hiçbir kaygıya mahal olmayacaktır. Haklı davamızdan beka mücadelemizden kesinlikle dönmemeli, geri adım atmamalıyız.

Bahçeli, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı:

ERHAN USTA’NIN İHRACI

Merkez Disiplin Kurulu, sayın milletvekilinin Samsun’da yaptığı çalışmalarda ortaya koyduğu tutum ve görüşlerin parti görüşümüzle bağdaşmadığı konusunda bir karar vermek suretiyle partimizden ihraç etmiştir.

ADAY ÇEKME OLACAK MI?

MHP, 30 büyük şehirde 27 il AK Partiye, 3 il MHP’ye bırakıldı. 30 büyükşehrin illerinde ise değerlendirmeler yapılmış, bağlı ilçelerde de paylaşımlar söz konusu olmuş. Öyle pazarlık değil 214-18 verileri ışığında gerçekleşti. 2. Prensip 51 ilde her parti kendi adaylarıyla seçime katılacak. Bu arada millet ittifakı zaman içinde 21 ilde şöyle 25 ilde böyle oldu, zamana yaygın sözler işitiyoruz.

CUMHURBAŞKANI GÖRÜŞMESİ

Bizden talep cumhurbaşkanına gitmesi nezaketli olmaz. Ama cumhurbaşkanı bizimle görüşmek isterse davet ederse bizde gider görüşürüz.