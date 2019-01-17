Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Adım Adım Ekonomi Antalya" toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, pazar ve market fiyatları arasında fark olduğunu belirterek "Markette istediğimiz rakamlar yok. Onlarla konuşacağız" dedi.

İşte Bakan Albayrak’ın sözlerinden satır başları:

*Türkiye ekonomisi 16 yılda yaklaşık 4 kat büyüdü.

*Ekonomide tarihi bir dönüşümü başlattık.

EKONOMİ DİMDİK AYAKTA

*5.5 yıldır yaşananlara rağmen ekonomi dimdik ayakta

*Ekonomik olarak hangi ülke bu saldırılarına altında kalkabilirdi. Emin olun hiçbir ülke bunların altında kalkamazdı.

*5 senede yaşadıklarımızı bir biz biliriz bir de vatandaşımız bilir. Tüm bunlara rağmen demokrasimizi de ekonomimizi de dimdik ayakta tutuk.

YOĞUN BİR SÜRECİ BAŞLATIYORUZ

*Şimdi bir kez daha yeni bir ekonomik sıçrama için çok yoğun bir süreci başlatıyoruz.

*Elimizde 2 hassas top olduğunu bilerek bunları kırmadan hassas bir şekilde yürüteceğiz.

*Biri maliye ve para politikalarında hassas yönetim. Küresel sistemde oluşturduğumuz güven.

*Diğer elimizde sanayici esnaf iş dünyasının hassasiyetlerini göz ardı etmeden bu dengeyi yöneteceğiz

*Önümüzdeki dönemde mal disiplini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

*Bu değişim ve dönüşüm süreci yeni başladı.

İNDİRİMLERİ DEVAM ETTİRİYORUZ

*Başlattığımız ÖTV ve KDV indirimlerini devam ettiriyoruz. Gerekli adımları atmaya devam edeceğiz.

*Hal yasasıyla ilgili kaygıları not ettik. Nasıl bir düzenleme yapılabileceğin takip edeceğiz.

*Özellikle küçük baş hayvancılığın yaygınlaştırılması kapsamında çok önemli bir çalışma başlattık.

FİYATLARI TAKİP EDİYORUZ

*Fiyatlarda halen maliyet noktasında gidilebilecek bir alanımız mevcut.

*Pazar ve market fiyatlarını takip ediyoruz.

*Bakıyoruz marketlerde istediğimiz fiyatlar yok marketlerle konuşacağız.

SERACILIKTA DÖNÜŞÜM PROJESİ

*Pazar ve market arasında ciddi fiyat varsa demek marketlerimiz beklenen katkıyı yapmıyor.

*Çok yakın bir dönemde seracılıktaki dönüşüm projesini açıklayacağız.

*Avrupa Türkiye için birinci öncelik olmaya devam edecek.

*Karşılıklı ‘kazan kazan’ ilişkisini daha ileri noktaya taşıyacağız.