Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da, 2017 yılının Nisan ayında kaybolduktan bir hafta sonra Korkuteli'ndeki ormanlık alanda cesedi bulunan kuyumcu Vedat Şenay'ın öldürülmesiyle ilgili davanın 6'ncı duruşması yapıldı. Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar İranlı Hamed Norouzhia, Mohammad Falahzadeh ve Peyman Boveırımonji ile taraf avukatları katıldı. 'Tasarlayarak öldürme' suçundan yargılanan 3 sanık hakkında Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nca Vedat Şenay'ın kesin ölüm nedeninin 'yanarak' olarak tespit edildiğini kaydeden Savcı, otopsi raporunda cesedin boksörün gard pozisyonuna yakın pozisyonda bulunduğuna, boğma izi olmasına rağmen boyunda kırığa rastlanmadığına ve vücudun bütün kemiklerinin sağlam olduğuna dikkat çekildiğini kaydetti.

KORKUNÇ ŞEKİLDE ÖLDÜRMÜŞLER

Savcı mütalaasında, "Adli Tıp Kurumu raporunu dikkate alarak, Cesedin el bileklerinde tespiti yapılan kısmen yanmış beyaz plastik kelepçe ve bu hizada el bileği yüzünde tespiti yapılan soluk renkli yatay hat dikkate alındığında cesedin vücudunda yakılmadan önce ölümü gerektirecek mahiyette travmatik bir darp cebir izine rastlanılmadığı gibi maktulün yakıldığı yere el bilekleri beyaz renkli plastik kelepçeyle bağlanmak suretiyle getirilmesi dikkate alındığında maktulün yakılmadan önce canlı vaziyette el bileklerinden bağlanarak cesedin bulunulduğu yere getirildiği, burada kumaş malzemeler ve benzin maddesi vasıtasıyla canlı olarak yakılarak öldürüldüğü düşünülmektedir" dedi.