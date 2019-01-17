Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde, Şemikler Mahallesi'nde bulunan oyun parkında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Parktaki oyuncakların alev aldığını gören mahalle sakinleri bir taraftan yangını söndürmeye çalışırken diğer taraftan da durumu itfaiyeye bildirdi.

PARKTA ÇOCUK BULUNMAMASI TEHLİKEYİ ÖNLEDİ

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Oyuncakların zarar gördüğü yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olay sırasında parkta oynayan çocuk bulunmaması olası tehlikeyi önledi.