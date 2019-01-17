Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Gümüşkuşak Mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde kentte etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Mahallede bulunan Hacı Lütfullah Cami’sinde cenaze namazını kılan vatandaşların üzerine fırtınanın yerinde söktüğü tente namaz kılan cemaatin üzerine düştü. Olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların tedavisi sürüyor.