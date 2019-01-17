Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahkeme, bir sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, bir sanığın da 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

FETÖ’cü darbe girişiminin ardından Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerinin araştırılması sırasında eski Jandarma Kurmay Yarbay Ali Bozgeyik’in karargahın park alanındaki otomobilinde küçük kağıtlara el yazısıyla hazırlanmış notlar ele geçirildi. Notların, dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dönemin Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, dönemin TEM Daire Başkanı Turgut Aslan, Engin Dinç ve Turan Aksoy’un darbeciler tarafından alıkonmasına ilişkin planları içerdiği tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında dava açıldı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 2 Kasım 2018’deki celsesinde Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Davanın bugün yapılan karar duruşmasına, sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu. Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından karar açıklandı.



2 SANIĞA HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, otomobilinde not kağıtları ele geçirilen sanık Bozgeyik’e, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanık Ferhat Fışkın’ı ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe girişimine yönelik açılan davada "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ceza alan sanıklar Cemil Çetin, Abdullah Serdar Acar, Coşkun Kazankaya, Yusuf Yiğit, Tarık Görener, Ramazan Atım, Özkan Doğanay ve Nurettin Özkan hakkında bu suçtan açılan kamu davasının reddine hükmetti. Sanık Muharrem Demirkale’nin Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe davasında, sanık Orhan Yıkılkan’ın ise Genelkurmay çatı davasında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan yargılanmaları nedeniyle bu sanıklar için de aynı suçtan açılan davanın reddine karar verildi.

Mahkeme, söz konusu 12 sanığın, Bozdağ, Gökçek, Lekesiz, Aslan, Dinç ve Aksoy’un alıkonulması planlarına ilişkin ise "eylemlerin hazırlık aşamasında kalıp teşebbüs aşamasına ulaşmaması, eylemlerinin herhangi bir suça vücut vermemesi" nedeniyle "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs etme" suçundan beraatlerine hükmetti. Firari durumdaki sanık İbrahim Mert hakkında açılan dava dosyasının ayrılması kararlaştırıldı.