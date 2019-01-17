Tramvay seferleri yapılamayan Zeytinburnu-Güngören arasındaki İETT ücretsiz otobüs seferleri düzenliyor. Ekipler, arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Teknik bir arıza sebebiyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında seferler Kabataş-Zeytinburnu ve Güngören- Bağcılar arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Zeytinburnu - Güngören İstasyonları arasında İETT, ücretsiz otobüs seferi yapmaktadır." ifadesine kullanıldı.
İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama
17.01.2019 - 21:31 | Son Güncelleme: 17.01.2019 - 21:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güngören Mehmet Akif Ersoy Tramvay durağındaki teknik arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
Etiketler : İstanbul,tramvay,
598798 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/598798.aspx
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