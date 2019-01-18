Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Geçtiğimiz günlerde gazetemizin yazı işleri toplantısına katılan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un, ayrılan çiftlerle ilgili en önemli problemlerden birinin ömür boyu nafaka olduğunu belirterek “Aslında kanunlarımız bu problemin çözümü için yeterli. Ancak mahkemelerin uygulamasında sıkıntı var. Eşler tartıştığında kadın, karakola telefon açıp şikâyette bulunduğunda koca evden uzaklaştırma alıyor. Bu da öfkeyi ve kadına şiddeti körüklüyor. Biz eşleri barıştırmak yerine ayrılsın diye kanun çıkarmışız” sözlerine nafaka mağdurlarından destek geldi.

POLİS DE ÇARESİZ KALIYOR

Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Kurucusu ve Yöneticisi İlknur Birsel “Bu yasa insanları cinnet noktasına getiriyor. Eğer yasa ‘süreli’ olursa, insan borcunun nerede bittiğini bilip yatışacak. ‘Kadının sözlü beyanı esastır’ deniyor. Kadın kocasıyla tartışıp adamı çocuklarının gözü önünde evden attırıyor. Bu çok onur kırıcı. Adamın gidecek yeri yoksa sokakta kalıyor. Bir de yaklaşık 1 ay gibi bir süre evden uzaklaştırıldığı zaman o yuva yıkılıyor. Bu bir onur meselesi oluyor” şeklinde konuştu.

Birsel “Kadın karakola gelip ‘Kocam bana şiddet uyguladı ya da uygulayabilir’ dediğinde polis işlem yapmazsa ve kadının başına bir şey gelirse o polis hakkında ‘görevini yapmadı’ denilerek soruşturma açılıyor. Bu sebeple polisler ‘Kadını değil kendimizi korumak için tutanak tutuyoruz’ diyor. Burada kolluk kuvvetleri yerine uzlaştırıcı arabulucular devreye girmeli” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

“KADINLAR SUİSTİMAL EDİYOR”

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu sözcüsü Mesut Arabul da şunları söyledi: 6284 Koruma Yasası, kadının uzaklaştırma kararı alarak erkeği mahkemede kusurlu göstermesi ve buna dayanarak her türlü hakkı kendisinde görebilmesi yetkisini veriyor. Bu da toplumdaki aile algısını yok edecek bir sistem. Aile bu şekilde dağıtılıyor. Bu yasadan faydalananların sayısı artıyor. Rakamlara bakıldığı zaman aslında Şeref beyin ne kadar haklı olduğu görülüyor. 2006 yılında kolluk kuvvetlerine başvurarak yardım talebinde bulunan kadınların sayısı 6 binlerdeyken şimdi 230-240 binlerde. Bu da yasanın suistimal edilmeye açık olduğunu gösteriyor. Kişilerin sadece aynı evde havayı teneffüs etmesi gerekmiyor, erkek başka bir ildeyken bile kadın uzaklaştırma kararı aldırabiliyor. Bu da çoğu defa avukatlar tarafından tavsiye ediliyor.