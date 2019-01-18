Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü’nde bulunduğu belirlenen örgütün “sivil imamı” Kemal Batmaz ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada SEGBİS aracılığıyla savunma yapan Kemal Batmaz’ın eşi tutuklu sanık Gonca Batmaz, mahkeme başkanının “Eşinizin üzerine kayıtlı 3 villa, 3 dükkân, 2 taşınmaz ve 4 araç var. Toplam değeri 20 milyon TL. Bunları biliyor musunuz” sorusuna “Eşimin mal varlığıyla ilgili bilgileri ilk defa mahkeme huzurunda duydum. Sadece İstanbul Fatih’teki evi biliyorum. Bizim bir arabamız vardı” karşılığını verdi. Mahkeme başkanının “15 Temmuz’da eşiniz Kemal Batmaz’ın Akıncı Üssü’nde bulunduğuna dair görüntüler var” hatırlatması üzerine Batmaz “Görüntüleri televizyonda izledim. Eşime benziyor ama benzemiyor diyemem. Bilirkişi değilim. Ben onu yurt dışında zannediyordum” ifadesini kullandı. Sanık Gonca Batmaz’ın ardından FETÖ’nün sivil imamlarından Kemal Batmaz’ın savunması alındı. Hakkındaki iddialar dışında savunma yaptığı için mahkeme başkanı tarafından sözlü olarak iki defa uyarılan darbeci Batmaz inkârlarına devam ederek “Gülen ile hiç görüşmedim. Hiçbir emir ve talimat almadım” iddiasında bulundu. Sanığın savunmasını bitirmesinin ardından mahkeme başkanı “Adil Öksüz’ü tanıyor musunuz? 15 Temmuz’da Ankara’ya nasıl gittiniz?” sorularını yöneltti. Bunun üzerine Batmaz “Adil Öksüz’ü tanımıyorum. Çok spekülatif olduğu için bu soruya cevap verdim. Diğer sorularınıza cevap vermeyeceğim” dedi. Cezaevi ve yargılama sürecini eleştiren FETÖ’cü Batmaz, hâkimin “Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?” sorusuna Akıncı Üssü ve Atatürk Havalimanı'nda güvenlik kamerası görüntülerinde olmasına rağmen “Darbe yok ki pişmanlık duyayım. Hiçbir şekilde dahlim yok” cevabını verdi.