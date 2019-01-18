Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün yayın organı gibi çalıştığı için yönetici ve yazarları hakkında dava açılan Sözcü gazetesinin yurt dışına para kaçırdığı iddia edildi. Gazetesine kayyum atanmasından korkan firari patron Burak Akbay’ın şirketin içini boşalttığı öne sürüldü. Akbay’ın, paraları kuryelerle yurt dışına çıkardığı ifade edildi. İddiaya göre kuryeliği Sözcü genel müdürünün oğlu üstlendi.

KAYYUM KORKUSU

Sözcü gazetesinde Mediha Olgun ve Gökmen Ulu hakkında FETÖ soruşturması başlatılınca gazetenin patronu Burak Akbay’ın babası Ertuğrul Akbay’ın ‘kayyum’ gelecek korkusuyla gazetede sendikalaşma oyunu oynadığını ve sonunda kendi çalışanlarını tehdit etmeye giden süreci yazmıştık. Sözcü’nün FETÖ’ye yardımı gün yüzüne çıktığında patronların bir başka talimatı ise paraları yurt dışına kaçırmak olmuş.

KURYE, MÜDÜRÜN OĞLU

Gazeteye gelen paraların sistematik şekilde kaçırılmaya başlanması Burak Akbay’ın yurt dışına kaçmasının ardından daha da sıklaşmış. Çok kısa aralıklarla yurt dışına gidip gelen Sözcü Genel Müdürü Asım Akgül’ün oğlu Deniz Akgül’ün bu ziyaretlerinin altında paraları nakit olarak yurt dışına çıkarmak olduğu kaydediliyor. Akgül’ün çok sık Zürih, Münih, Sırbistan gibi yerleri ziyaret ettiği anlatılırken, bu ziyaretlerin Sözcü’nün gelirlerini İsviçre’deki bankalara yatırma maksadıyla yapıldığı belirtiliyor. Bir kısmı günübirlik gerçekleştirilen bu ziyaretlerin birinde Sözcü Genel Müdürü Asım Akgül de oğlu Deniz Akgül’e eşlik etmiş. 24 Eylül 2017’de baba- oğlun Zürih’e yaptıkları seyahatin altında da para kaçırma işleminin olduğu iddia ediliyor.

FETÖ TAKTİĞİ

FETÖ’nün yayın organı Zaman’a kayyum atanmadan önce gazetenin içi bo-şaltılmıştı. FETÖ’cüler gazetenin merkez binadaki bütün taşınır-taşınmaz mallarını kiralık yaparak eşya kurtarmanın derdine düşmüştü. Böylece mal kaçırılmaya çalışılmıştı. Kayyum korkusu yaşayan Sözcü gazetesinin Zaman’ın taktiğini kullandığı belirlendi. Sadece Basın İlan Kurumundan gelen resmî ilan gelirlerini Türkiye’de bırakan Burak Akbay’ın, bu paralarla da çalışanlarının maaşını ve diğer giderleri karşıladığı söyleniyor.

O UÇAKLARIN SIRRI

Sözcü gazetesinin İzmir matbaasında aralarında Alman Bild, İngiliz Daily Mirror, The Sun, Daily Mail ve Sunday Times gazetelerinin de olduğu Avrupa gazeteleri basılıyor. Bu gazeteler Sözcü’nün kiraladığı özel uçakla Atina’ya gönderilip dağıtımı yapılıyor. Söz konusu gazetelerin basım gelirinin özel uçak kirasını karşılayamayacağı hesap ediliyor. Bu durum “Akbay bu uçaklarla da mı para kaçırıyor?” sorusunu akıllara getiriyor.

SAVCILAR İHBAR KABUL EDER Mİ?

Sözcü’de kayyum gelecek korkusuyla bizzat patron eliyle sendikalaşma hareketi başlatılmıştı. Talimatla hemen 75 kişinin sendikaya girmesi istenmişti. Maksat, kayyum gelirse zorluk çıkarmaktı. Daha sonra kayyum gelme ihtimalinin ortadan kalktığını düşünen Sözcü yönetimi, sendikalaşma hamlesini durdurdu. Çalışanlar diretince yönetim “Ya sendikadan istifa edersiniz ya da işten atılırsınız” diye kapıyı gösterdi. Bir çalışanı sendikadan istifaya zorlamanın 4,5 yıl hapis cezası var. Ama henüz herhangi bir Sözcü yöneticisine dava açılmış değil. 2 yıl önce de Sözcü’ye gelen denetim sırasında çalışanların sözleşmelerinde olan ikramiyeler yatırılmış fakat denetleme bitince çalışanların 1,5 aylık maaşına el konmuştu. Kitabını aldırarak iş adamlarından para sövüşleyen Ertuğrul Akbay’ın kazançlarını yurt dışına kaçırdığı iddiası başını ağrıtacak. Zira savcılar bu haberi ihbar kabul edip harekete geçebilir.