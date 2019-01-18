Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK PARTİLİ YAŞAR KARAYEL: SÖZCÜ FETÖ'YE DESTEK YAYINLARI YAPIYOR

TBMM’de kurulan araştırma komisyonunda 28 Şubat darbesi ile ilgili alt komisyon başkanlığını yapan AK Parti Kayseri eski milletvekili Yaşar Karayel, her darbenin mutlaka bir medya ayağı olduğunu hatırlattı. 28 Şubat sürecinde de yoğun bir medya desteğinin olduğunu vurgulayan Karayel “Biz Meclis’te yaptığımız çalışmalarda da bunu belgeleri ile tespit etmiştik. Bu her dönemde yaşanıyor. Bugün geldiğimiz noktada da maalesef aynı şeyler yaşanıyor. 15 Temmuz sürecinde, öncesinde ve sonrasında da bunları yaşadık. MİT tırları gibi konuları örnek verirsek; devletin gizli kalması gereken sırlarının çarşaf gibi yayınlanması, yapılan haberler ve yazılan köşe yazıları ile 15 Temmuz’a ve FETÖ’ye destek olacak yayınlar yapılıyor. Sözcü gazetesi de bunlardan biri. Zaten gazete ile ilgili de bir soruşturma yürütülüyor. Yazarları hakkında soruşturma başlatıldı. Sahibi görünen kişi yurt dışına kaçtı. Soruşturma devam ettiği için fazla bir şey söylemek mümkün değil. Sonucunu bekleyip göreceğiz. Ama Sözcü gazetesinin yayınları ile FETÖ’ye destek olduğu zaten savcılık iddianamesinde de var” diye konuştu.

AVUKAT CÜNEYT TORAMAN: GAZETE SAHİBİ İŞİN İÇİNDEYSE KAYYUM OLUR

Avukat Cüneyt Toraman, FETÖ’ye destek verdiği yargı kararıyla ortaya konulan Sözcü gazetesinin iddianamesini gazetemize değerlendirdi. Gazetenin FETÖ lehinde haberler yaptığına dikkat çeken Toraman “Burak Akbay hissesini devredip kaçmış da olabilir. Gazetenin sahibi bu işin içindeyse kesin kanıtlarla ortaya konulup kayyum atanması lazım. Yerine gelenler ‘bu yapıyla alakamız ilgimiz yok lanet olsun bu yapıya’ diyorsa bunu yayınlarıyla göstermeleri gerekir” dedi. Örgütün her yere sızdığını söyleyen Toraman, “FETÖ bunların içerisine sızmış, gazete yönetiminin haberi olmadan örgüt lehine haberler yapılmış olabilir. Tahşiye Selam davasında Ertuğrul Özkök’e bile Ekrem Dumanlı yazı yazdırmış. Sadece bir yerde aramamak gerekir. Armut ağacın dibine düşer öyle derler ama bu FETÖ armutları öyle değil. Onlar ormandaki her ağacın altına yuvarlanıp gidiyorlar” diye konuştu.

TÜRKAD BAŞKANI AVUKAT SARI: YARGI SÖZCÜ'YE GEREKEN CEVABI VERMELİ

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı (TÜRKAD) Avukat Dr. Mehmet Sarı, Sözcü hakkındaki ‘FETÖ hiyerarşisine bağlı olmadan isteyerek yardım’ iddianamesini değerlendirdi. Sarı, “Kimse olağanüstü dönemlerden iktidar ve güç devşirme hevesine kapılmamalı. Buna da fırsat verilmemesi lazım. Bunun medya ayağı olabilir, başka bir ayağı olabilir, kesinlikle böyle girişimlerin hukuk düzleminde bir karşılığının olmadığını açıkça ifade edebilirim” dedi. Soruşturma makamlarının takdirine de dikkat çeken Sarı, “Sözcü gazetesi olması ya da başka bir gazete olması fark etmez. İllegalliği savunan ve illegalite üzerinden Türkiye’de bir olağanüstü kaos dönemlerini özleyenlere karşı yargının gereken cevabı vermesi gerekir” diye konuştu. Sarı, “Kimsenin, FETÖ gibi, olağanüstü dönemlerde kendine bir güç, iktidar alanı açmaya çalışmasını tasvip edemeyiz” ifadelerini kullandı.