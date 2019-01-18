Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Dündar, derin devletin FETÖ ortaklığında batırdığı İhlas Finans üzerinden İhlas Holding’i hortumculukla suçlamış. İhlas Finans’ın kâr zarar ortaklığında çalıştığını unutan Dündar, İmar Bankası hortumcusu eski patronu Cem Uzan hakkında tek bir laf söylemiyor. Kendini duayen gazeteci gibi pazarlamaya çalışan Dündar, Sözcü gazetesinin “Sürgündeki ünlü iş adamı Cem Uzan, Fransa’da Sözcü’ye konuştu” şeklinde aklama paklama haberine itiraz etmiyor.

“Uluslararası Tahkim Mahkemesi ÇEAŞ Kepez davasında Cem Uzan’ı ikinci defa haklı buldu” diye bayram eden Sözcü gazetesine toz kondurmuyor. Uzanların, Erol Aksoyların götürdüğü milyoncuklar, Uğur Dündar’ın gözüne batmıyor.

Dündar, 2005 yılında bankalarda bulunan 1,7 milyon liralık ve 2,7 milyon dolarlık Hazine bonolarından elde ettiği faizleri devlete niçin beyan etmediğini, neden vergi kaçırdığını söylemiyor. Vergi raporunu kabul ederek uzlaşma başvurusunda bulunduğundan hiç bahsetmiyor.