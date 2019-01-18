Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ operasyonuyla batırılan İhlas Finans’ı dolayısıyla mağdur edilen mudileri kendine malzeme yaparak günlerdir bize saldıran Sözcü gazetesi, Türk basın tarihine geçen skandallara imza atıyor. Alman film yıldızını İhlas Finans mudisi diye gösteren Sözcü’nün ikinci skandalını teyit.org ortaya çıkardı. Gazetenin Amerikalı bir belediye yöneticisini “İhlas Finans alacaklısı Afyonlu Nuray” diye gösterdiği belirlendi.

Gazete önceki gün “Emine Karaca” ismiyle mudi olduğunu belirten bir kişinin fotoğraflı haberini yayınladı. Emine Karaca, güya babası parasını alamadan ölen bir mudi kızıydı. Araştırmada böyle bir mudinin olmadığı ortaya çıktı. Özel programla internetten yapılan sorgulamada fotoğrafı yayınlanan kadının Alman film yıldızı Janina Flieger olduğu belirlendi.

AKIL VERİYORLARDI!

Sehven kullandığımız bir kupür üzerinden “Gazetecilik zor iştir; okumak, araştırmak, anlamak ve gerçeğe bağlı kalmak gerekir. Peki neden bu cümleyi kurdum. Çünkü, gazete birinci sayfadan verdiği kupürleri iyi okumamış. Biz okuduk, araştırdık ve anladık. Gerçeğe bağlı kaldık! Gerçek ne?” diyerek ukalalık yapmaya kalkan Sözcü kalemşoru, yalan dolanla laf yetiştirmeye kalkarken çuvalladı. Sözcü’nün Alman film yıldızı üzerinden yaptığı tezgâhın ortaya çıkmasının ardından sosyal medya yıkıldı. Skandal Twitter’da tirend topic oldu. Türk Emine diye tanıtılan hayalî mağdurun gerçek kimliğini biz deşifre edince Sözcü, Janina Flieger’ın fotoğrafını sessiz sedasız internet sitesinden kaldırdı.

OKURLAR ORTAYA ÇIKARDI

Sözcü’nün düzmecesinin Janina ile sınırlı olmadığı tespit edildi. Gazetedeki İhlas Finans mudilerini konu alan bir diğer haberde Nuray Köken’e ait bir fotoğraf yayınlandı. Fotoğrafın New Jersey’deki Camden kentinin yönetiminde yer alan Carmen G. Rodriguez olduğu ortaya çıktı. Haberde “Alacağımıza karşılık devremülk ve tamamlanmamış bir projede yüksek ücretli bir konut teklif ettiler” diyen kadının fotoğrafı gibi sözlerinin de gerçeği yansıtmadığı belirlendi. Teyit.org’un ortaya çıkardığı skandal, sosyal medyada gecenin konusu oldu.