Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in selamını getiren Abdrakhmanov “Medya büyük güç... Dubai ve Antalya’da görev yaptığım dönemlerde bunu bizzat yaşadım. Özellikle İhlas Medya Grubu’nun Türk dünyası ve İslâm coğrafyası ile ilgili yayınları Kazakistan’da her zaman takdir görüyor. Medya ve kültürel alanda, Kazakistan ve Türkiye’nin tanıtımı konusunda birlikte daha güzel şeylere imza atabiliriz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir dünya lideri olduğunu da belirten Başkonsolos Baurzhan Abdrakhmanov “Sayın Erdoğan’ın Kazakistan’da çok saygın bir yeri vardır. Ak sakallı, abi olarak bilinir” ifadesini kullandı.
'Erdoğan Türk dünyasının ak sakallısı'
18.01.2019 - 06:14 | Son Güncelleme: 18.01.2019 - 06:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kazakistan’ın İstanbul Başkonsolosu Baurzhan Abdrakhmanov “Türkiye ile çok daha güçlüyüz” dedi. Beraberindeki heyetle birlikte dün gazetemizi ziyaret eden Abdrakhmanov, Genel Yayın Yönetmenimiz İsmail Kapan ile görüştü.
Etiketler : Baurzhan Abdrakhmanov,erdoğan,
598854 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/598854.aspx
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