Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in selamını getiren Abdrakhmanov “Medya büyük güç... Dubai ve Antalya’da görev yaptığım dönemlerde bunu bizzat yaşadım. Özellikle İhlas Medya Grubu’nun Türk dünyası ve İslâm coğrafyası ile ilgili yayınları Kazakistan’da her zaman takdir görüyor. Medya ve kültürel alanda, Kazakistan ve Türkiye’nin tanıtımı konusunda birlikte daha güzel şeylere imza atabiliriz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir dünya lideri olduğunu da belirten Başkonsolos Baurzhan Abdrakhmanov “Sayın Erdoğan’ın Kazakistan’da çok saygın bir yeri vardır. Ak sakallı, abi olarak bilinir” ifadesini kullandı.