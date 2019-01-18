Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocasinan'da tekstil işi yaptığı öğrenilen işadamı Hakan G. iddiaya göre, çağırdığında yanına gelmeyen kedilerine sinirlendi. Çocuklarını odadan uzaklaştırarak kapıyı kapatan Hakan G., eline aldığı sopayla bir elinde tuttuğu kediyi defalarca dövdü. Acıyla inleyen kedi, bir ara dayaktan kurtulup pencereden kaçmaya çalıştı.

KEDİYE DEFALARCA EZİYET ETTİ

Hakan G., kapalı olan pencerenin önünde sıkıştırdığı kediyi burada da defalarca sopayla vurdu. Çocuklardan birinin odaya girmesiyle dayağa ara veren Hakan G., çocuğu dışarı çıkarıp kapıyı kapatarak kediyi tekrar sopayla dövmeyi sürdürdü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI, KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

İnsanın kanını donduran görüntülerin geçtiğimiz aylarda çekildiği öğrenildi. Görüntüler üzerine polis harekete geçti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hakan G. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

EŞİ TARAFINDAN ŞİKAYET EDİLMİŞ

Hakan G.'nin bir süre önce eşiyle boşandığı, 3 çocuklarının velayetinin annelerine verildiği öğrenildi.

Tehdit ettiği gerekçesiyle eşi tarafından şikayet edilen Hakan G. hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.