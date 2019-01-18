Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Muğla çevreleri, Balıkesir'in kıyı kesimleri, İzmir'in güney ve batı çevreleri ve Aydın'ın kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise yurt genelinde güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 6

İstanbul: Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren güney ve batı kesimleri hafif sağanak yağışlı 13

Adana: Az bulutlu 14

Bursa: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu 13

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 16

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 9

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 8

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -5

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 7