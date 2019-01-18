İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 72 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik ardışık aramalarda tespit edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 72 zanlı hakkında gözaltı işlemi başlatıldı.
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 72 yakalama kararı
18.01.2019 - 10:06 | Son Güncelleme: 18.01.2019 - 10:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 72 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Kaynak: AA
Etiketler : tsk,kripto,fetö,
598870 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/598870.aspx
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