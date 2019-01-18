Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma sanayisinde ortaya konulan milli çözümlerin seri üretime geçmesi ve artan talepler yeni yatırımları beraberinde getiriyor. Haberleşme sistemleri alanında, platform ve harekat ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan, düşük hacim, ağırlık ve güç tüketimi olan, elektronik harp korumalı özgün ve milli ürünler geliştiren Meteksan Savunma, aldığı yeni yatırım teşvik desteğiyle yaklaşık 5,5 milyon liralık yatırım yaparak altyapısını büyütecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'nin 2023 vizyonuyla üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi bakımından büyük önem taşıyan Yatırım Teşvik Programı, tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek, uluslararası doğrudan yatırımları artırmak amacını taşıyor.



Meteksan Savunma, geliştirdiği füze sistemlerine yönelik haberleşme çözümleriyle füze ve kontrol platformu arasında kesintisiz iletişim sağlayarak füzenin operatör tarafından kumanda edilmesini, hedef güncelleme yapılmasını, vuruş öncesi hedef doğrulama amacıyla görüntü aktarılmasını sağlıyor.

Seyir füzeleri için Türkiye'nin ilk milli ve özgün taktik veri link terminallerini geliştiren Meteksan Savunma, aynı zamanda Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS), Uzun Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (UMTAS), Hisar Hava Savunma Füzelerinin haberleşme sistemlerini yerli ve milli olarak geliştirdi.

Yakın zamanda insansız hava araçları için 200 kilometre mesafeden, noktadan noktaya haberleşebilen veri link sistemi geliştiren şirket, sistemi ilk kez nisan-mayıs aylarında İstanbul'da gerçekleştirilecek IDEF 2019'da sergilemeye hazırlanıyor.



ARTAN İHTİYAÇLARI KARŞILAYACAK

Meteksan Savunma, yapacağı yeni yatırımla geliştirdiği haberleşme sistemlerine yönelik üretim hattı kapasitesini artıracak.

Bu kapsamda, üretim hattında yer alan elektronik kart üretimi ve testleri için kullanılan altyapılar belirlenerek kapasite artırımına yönelik dizgi makinesi, test kabinleri, elektronik kart test ve ölçüm cihaz alımları yapılacak. Aynı zamanda RF testlerde çok yoğun olarak kullanılan "yankısız oda" altyapısı yenilenecek.

Yapılacak altyapı yatırımları sayesinde üretim ve test kapasitesinde 2 katına yakın artış sağlanması öngörülüyor.

Ayrıca yatırımlarla birlikte üretim hattında çalışmak üzere önemli miktarda ilave teknik personel de istihdam edilecek.

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki alımlar KDV istisnası olacağı için şirketin KDV yükü bir miktar da olsa finanse edilmiş olacak. İlave olarak yatırım tamamlandıktan sonra üretim hattında çalışacak personelle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu primi işveren hissesi desteğinden, gümrük vergisi muafiyetinden ve vergi indiriminden faydalanılacak.

Yatırımla genişletilen altyapılarla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) artan ihtiyaçları daha kısa sürelerde ve yüksek miktarlarda karşılanabilecek.