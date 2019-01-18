Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 2015 yılından beri çoğu Suriye’nin kuzeyinde planlanan terör saldırılarında 2 binden fazla vatandaşın şehit düştüğünü belirterek, “Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutmadan durmayacağız” dedi.