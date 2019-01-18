Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 2015 yılından beri çoğu Suriye’nin kuzeyinde planlanan terör saldırılarında 2 binden fazla vatandaşın şehit düştüğünü belirterek, “Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutmadan durmayacağız” dedi.
'Terör bataklığını kurutmadan durmayacağız'
18.01.2019 - 11:11 | Son Güncelleme: 18.01.2019 - 11:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 2015 yılından beri çoğu Suriye’nin kuzeyinde planlanan terör saldırılarında 2 binden fazla vatandaşın şehit düştüğünü belirterek, “Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutmadan durmayacağız” dedi.
Etiketler : Prof. Dr. Fahrettin Altun,Suriye,
598890 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/598890.aspx
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