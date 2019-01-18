İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturnma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah, FETÖ/PDY’nin TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyon başlattı. Haklarında yakalama kararı çıkartılan 72 şüphelinin gözaltına alınması için operasyonun sürdüğü belirtildi.
İzmir'de FETÖ operasyonu: 72 kişiye gözaltı emri
18.01.2019 - 11:13 | Son Güncelleme: 18.01.2019 - 12:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : FETÖ,İzmir,gözaltı,
598893 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/598893.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER