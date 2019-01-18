Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "Çekilme YPG'ye hizmet etmemeli" açıklamasını yaptı.

Aksoy'un açıklamasından satır başları şöyle:

“Çekilme süreci PYD/YPG'nin bölücü gündemine hizmet etmemeli. Sahada yeni oldubittiler yaşanmamalı”

“İdlib muhtırası ile sağlanan ateşkesin kalıcı olmasına gayret gösteriyoruz. Rejimin son dönemde İdlib'e yönelik bazı kışkırtıcı eylemlerini gözlemledik. Amaç bu muhtırayı aşındırmak. Provokasyonlara karşı gerekli önlemleri alıyoruz. Bu provokasyonların muhtırayı aşındırmasına izin vermeyeceğiz”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 6 Şubat tarihinde Washington'da düzenlenecek DEAŞ Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere ABD'ye gideceğini söyledi.