Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 1915 Çanakkale Köprüsü Kule Keson Temellerinin Yüzdürülmesi Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 2023 yılında değil 18 Mart 2022'de ulaşıma açılacağını söyledi. Binali Yıldırım, "Bu büyük bir müjde büyük bir haber. Çanakkalemiz için ülkemiz için" dedi. 2022'de Çanakkale Boğazı'ndan 4 dakikada geçileceğini belirten Yıldırım, "15 yılda 5 noktada 2 kıtayı birbirine bağladık" açıklamasında bulundu.

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