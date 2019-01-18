Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Yüksekova ilçesi Gökyurt köyü Yeşildere mezrasında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, PKK'lı 1 terörist yakalandı. Teröristin İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar' listesinde gri kategoride bulunduğu saptandı. Teröristin kimliği ise açıklanmadı.

Hakkari Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 18.01.2019 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Gökyurt Köyü Yeşildere Mezrasında yapılan operasyon neticesinde; İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘Terör Arananlar’ listesinde gri kategoride yer alan 1 bölücü terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.