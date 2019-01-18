Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi Kayapınar ilçesinde bulunan bir okulda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 2 ay devamsızlığı bulunan 10. sınıf öğrencisi S.Ş.M., iddiaya göre, MEB’in not sistemini hackledi. Burada notlarını 20’şer puan yükselten öğrenci, daha sonra 59 gün olan devamsızlığını da 9 güne indirdi.

IP ADRESİNDEN TESPİT EDİLDİ

Öğrenciye not veren öğretmenler, sorunun kendilerinden kaynaklandığını düşünerek sistemi düzeltip eski haline getirdi. Sonraki gün tekrar sisteme giren S.Ş.M. notları ve devamsızlığı tekrar kendine göre güncelleyince okul yönetiminin dikkatini çekti. Polise haber verilmesinin ardından Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, not sistemini takibe aldı.

Yapılan çalışmaların ardından S.Ş.M.’nin evinde bulunan IP adresinden sisteme girildiğini tespit eden güvenlik güçleri, öğrenciyi gözaltına aldı. 10. sınıf öğrenci S.Ş.M.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.