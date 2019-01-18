Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatörü Lindsey Graham’ı kabulü sona erdi.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Senatörü Lindsey Graham ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul 2,5 saat sürdü. 