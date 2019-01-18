Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatörü Lindsey Graham’ı kabulü sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Senatörü Lindsey Graham ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul 2,5 saat sürdü.
Son dakika... Beştepe'deki görüşme sonra erdi!
18.01.2019 - 17:26 | Son Güncelleme: 18.01.2019 - 17:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'li senatör Lindsey Graham ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de görüştü. Görüşme iki buçuk saat sürdü
Etiketler : graham,cumhurbaşkanı erdoğan,
598950 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/598950.aspx
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