Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Afrin bölgesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvetleri unsurlarına yönelik PKK/YPG’li teröristlerce yapılan taciz ateşine karşılık verildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabında yapılan açıklamada, "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce Tel Rıfat’tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir" denildi.