Milli Savunma Bakanlığı, Afrin bölgesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvetleri unsurlarına yönelik PKK/YPG’li teröristlerce yapılan taciz ateşine karşılık verildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabında yapılan açıklamada, "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce Tel Rıfat’tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir" denildi.
MSB duyurdu: Tel Rıfat'taki PKK'lılar vuruldu
18.01.2019 - 18:31 | Son Güncelleme: 18.01.2019 - 18:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir." denildi.
Etiketler : Afrin,MSB,Milli Savunma Bakanlığı,
598958 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/598958.aspx
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