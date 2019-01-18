Soylu, Bulgaristan'a yaptığı resmi ziyaret sonrası Türkiye'nin Sofya  Büyükelçiliği'nde gazetecilerin sorularını cevapladı.Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov ve Bulgaristan İçişleri Bakanı  Mladen Marinov'la görüşmeler yaptığını dile getiren Soylu, görüşmelerin gelecek  adına çok verimli geçtiğini söyledi.

Soylu, son dönemlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la  Borissov arasında çok yakın iş birliği olduğunu aktararak, "Bir taraftan terör  örgütleriye ortak mücadele konusundaki mutabakat, karşılıklı değerlendirme, aynı  zamanda bu konudaki kararlılık ortaya konuldu. Samimiyet ortaya konuldu. Şunu  ifade etmek isterim, gerek organize suç örgütleri gerekse de uyuşturucuyla da  mücadele konusunda Bulgaristan ve Türkiye arasında hakikaten çok ciddi ve sonuca  yönelik iş birliği söz konusu. En son yaptığımız operasyonlar, iki komşu ülkenin  birbirine sürekli ihtiyaç duyan, ikili ilişkilerin yükselmesine ihtiyaç duyan iki  ülkenin bu alandaki iş birlikleri de çok somut ve verimli bir şekilde devam  etmektedir." diye konuştu.

Diğer önemli bir konunun da düzensiz ve yasa dışı göçler olduğuna  dikkati çeken Soylu, burada ülkelerin birbirileriyle olan diyaloglarının önemine  işaret etti.

Soylu, Bulgaristan'la bu konuda önemli bir iş birliğinin söz konusu  olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Örneğin, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye arasındaki ortak temas  noktasının başarısı aslında bütün dünyada bir örnek teşkil etmektedir. FETÖ  konusu da konuşuldu. Türkiye'nin bu konuda son dönemlerde özellikle kendi  ülkesinin dışında da aldığı sonuçlar var. Bu konuda hem haklılığımızı hem  ifadelerimizin karşılığında atılması gereken adımların ülkeler tarafından  atılmasını son dönemlerde yoğunlaşmasını paylaştık. FETÖ konusunda önemli  iadelerden birisini önce Bulgaristan gerçekleştirdi. Yine aynı kararlılık bugün  Bulgaristan'da mevcuttur. Bizim bu mücadelemize hem haklılık veriyorlar hem de  bizimle birlikte bu mücadeleyi yapmak konusundaki iradelerinde bir güçlülük söz  konusu. Biz bu konuda Bulgaristan'la ortak bir anlayışla çalışmaya devam  ediyoruz. Bunu açık yüreklilikle ifade etmek lazım."

Bütün terör örgütleriyle alakalı değerlendirmelerin de paylaşıldığını  ifade eden Soylu, sınır güvenliği, düzensiz göç, uyuşturucu, kaçakçılık ve  organize suçlar konusunun da görüşmelerde gündeme geldiğini aktardı.

Soylu, iki ülkenin kültürel miras konusundaki yaklaşımlarının da  önemine vurgu yaparak, Bulgaristan'da yaşayan vatandaş ve soydaşlarla da bir  araya geldiklerini anımsattı.
 